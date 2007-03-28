Сім`я Кравченка добиватиметься розслідування загибелі екс-міністра

Сім`я екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка має намір добиватися справедливого розслідування його загибелі.

Про це в інтерв`ю газеті «Комсомольськая правда в Украине» від 28 березня сказала його донька Ірина КРАВЧЕНКО.

Вона зазначила, що тактика дій поки не визначена. На сьогодні з юристами обговорюється можливість оскарження рішення Генеральної прокуратури про закриття справи про загибель її батька в суді.

І.КРАВЧЕНКО вважає закриття справи про розслідування смерті батька політичною акцією, вигідною тим, хто зараз перебуває при владі.

«Я вважаю закриття справи політичною акцією. Це вигідно всім, хто зараз при владі», - сказала вона.

За словами І.КРАВЧЕНКО, розбиратися в істинних причинах смерті Ю.Кравченко ніхто не бажає. «Нашу сім`ю (у Юрія Кравченка залишилися дружина і дві доньки) навіть не ознайомили з висновками експертиз, які проводилися в рамках розслідування кримінальної справи про його загибель. Слідчий сказав, що ми не повинні бачити ці документи», - додала вона.

На запитання, чи був тиск на сім`ю після смерті Ю.Кравченка, його донька відповіла: «А як ще можна оцінити ситуацію, яка склалася з його похоронами? Спочатку нам відмовили в місці на Байковому кладовищі (вирішити це питання вдалося лише після особистого втручання екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА). Потім тодішній міністр внутрішніх справ не дозволив організувати прощання з батьком у клубі МВС. І це при тому, що батько зробив для української міліції! А також наказав прибрати портрет Юрія Кравченка з алеї міністрів внутрішніх справ…».

Довідка УНІАН. Ю.Кравченко був знайдений вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим з вогнепальними пораненнями. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. На місці загибелі Ю.Кравченка була знайдена передсмертна записка.

24 травня 2005 року Генпрокуратура оприлюднила висновок, що самогубство - це остаточна причина смерті Ю.Кравченка і закрила справу про його загибель.

Пізніше, 21 липня в 2006 р., генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура відновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка.

Тим часом 31 січня 2007 року Генпрокуратура знову закрила кримінальну справу, порушену у зв`язку з самогубством екс-міністра внутрішніх справ України.

Як пояснив А.МЕДВЕДЬКО 27 лютого, у справі були проведені всі необхідні слідчі дії і відповідні експертизи, які дали підстави слідчому дійти висновку, що у справі відсутній подія злочину, а тому вона має бути закрита.