Залізниця змінила графік руху 22 пасажирських поїздів

Придніпровська залізниця у зв`язку з плановим ремонтом шляхів перед початком літніх перевезень із 26 березня до 3 травня 2007 змінила графік руху 22 пасажирських поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Зокрема, 15 пасажирських поїздів, що слідують через територію Дніпропетровської області з Києва, Львова, Одеси, Кривого Рогу, Умані в напрямку Донецька, замість станцій Синельниково-2, Чапліно, Просяна, Межова проходитимуть через Новомосковськ-Дніпровський, Павлоград-1, Красноармійськ.

На вказаних ділянках Придніпровської залізниці змінено графіки руху міжнародних поїздів №18 (Київ - Адлер), №26 (Київ - Кисловодськ) №32 (Київ - Баку) №46 (Львів - Адлер) №120 (Кишинів - Адлер), №52 (Кишинів - Саратов), №142 (Сімферополь - Свердловськ).