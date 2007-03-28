У Запорізькій області по-звірячому вбили школярку
13:27, 28 березня 2007Суспільство
1313
Порушено кримінальну справу
У Запорізькій області скоєно зухвале вбивство школярки.
Як розповіли УНІАН у керівництві Запорізької облпрокуратури, тіло 16-річної школярки із села Дніпровка Кам’янка-Дніпровського району Запорізької області було знайдено напередодні в лісосмузі на території району.
За словами представників прокуратури, причиною смерті дівчини стали численні ножові поранення. За попередніми даними, вбивство було скоєно ввечері в понеділок, коли дівчина пішла на дискотеку й не повернулася.
За фактом вбивства прокуратурою Кам’янка-Дніпровського району порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України.
Тривають пошуки вбивці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter