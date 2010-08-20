Шахрайка обіцяла сприяння начальника податкової міліції

Податківці викрили шахрайку, яка видавала себе за довірену особу першого заступника голови ДПА України – начальника податкової міліції Віктора ШЕЙБУТА.

Як повідомили УНІАН в Управлінні внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України, ця жінка, як колишня працівниця ДПА у Києві, вимагала хабарі від бізнесменів за начебто вирішення начальником податкової міліції В.ШЕЙБУТОМ проблемних питань.

Скількох людей ошукала шахрайка наразі з’ясовує прокуратура Києва, яка порушила кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Водночас податківці встановили, що до свого арешту шахрайка встигла ошукати громадян на 49,3 тис. дол. та 6 тис. грн.

Як зазначається в повідомленні, це не перший випадок шахрайського бізнесу довкола податкової служби. В Управлінні внутрішньої безпеки ДПА повідомили, що їм доводилося зупиняти дії спритників, які, представляючись податківцями, навідувалися на підприємства та фірми і за уникнення проблем із працівниками податкової служби у майбутньому чи вирішення їх під час майбутніх перевірок вимагали періодичну плату за так зване кришування.