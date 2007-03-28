МВС перевіряє дії правоохоронців у момент убивства Курочкіна

Міністерство внутрішніх справ України розпочало перевірку дій співробітників столичної міліції, які знаходилися в Святошинському районному суді Києва в момент убивства російського бізнесмена Максима Курочкіна.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Департаменті по зв`язках з громадськістю МВС України.

"Початок таких перевірок не вимагає якогось особливого розпорядження. Вони розпочинаються автоматично, навіть не в таких серйозних випадках", - підкреслили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві заступник міністра МВС, начальник Департаменту кримінальної міліції Микола КУП’ЯНСКИЙ заявив, що 27 березня під час судового засідання за звинуваченням М.Курочкіна в Святошинськом райсуді служба з охорони порядку неслася в посиленому режимі - 9 співробітників спецпідрозділу "Грифон" і 9 співробітників конвойного підрозділу столичної міліції, які забезпечують доставку з СІЗО в будинок суду і назад підсудних.

Довідка УНІАН. Російський бізнесмен М.Курочкін був застрелений на території Святошинського райсуду Києва 27 березня. Постріли прозвучали, коли М.Курочкіна конвоювали у внутрішньому дворі суду до машини, щоб відвезти в слідчий ізолятор. Також поранений співробітник конвою. За повідомленнями правоохоронців, на горищі житлового будинку напроти приміщення суду знайшли зброю, з якої, найімовірніше, скоїли вбивство.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом навмисного вбивства

М.Курочкіна затримали в листопаді 2006 року в аеропорту “Бориспіль” за звинуваченням у здирництві. Згодом Голосіївський суд Києва обрав для М.Курочкіна запобіжний захід у вигляді арешту.