Скільки грошей тратять українці на боротьбу з похміллям

За минулий рік українці витратили на антипохмільні препарати близько 2,5 млн. дол.

Такі результати моніторингу УНІАН повідомили в маркетинговій групі «Бізнес-Кредит».

У повідомлення наголошується, що за минулий рік в Україні вдвічі зріс ринок коштів, призначених для боротьби з похміллям.

Повідомляється, що найбільш перспективними напрямками фармацевтичного ринку залишаються продаж препаратів, які пом`якшують ефекти, викликані вживанням алкоголю.

За результатами моніторингу, кількість абсолютного алкоголю, котрий споживається в країні щороку з розрахунку на душу населення, залишається на одному рівні з попереднім: 9-11 л на душу населення.

При цьому, згідно з дослідженням, споживання горілки останніми роками знизилося: в 1998 р. її пили 72% українців, у 2006 р. - 58%., а споживачів пива збільшилося з 59% до 71%.