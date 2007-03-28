У Черкасах до довічного ув’язнення засудили вбивцю 8-річної дівчинки

Апеляційний суд Черкаської області засудив до довічного ув’язнення 21-річного жителя села Попівка Звенигородського району. Суд визнав його винним у навмисному вбивстві, зґвалтуванні та пограбуванні 8-річної дівчинки.

Як передає кореспондент УНІАН, злочинця затримали 15 січня 2006 року, наступного дня після скоєного вбивства. Згідно з його показами, які він не змінював ані під час слідства, ані в суді, проводжаючи дівчину від спільних знайомих додому, він несподівано схопив її за шию й силоміць потягнув у лісосмугу з наміром зґвалтувати. Аби налякана дитина не кричала, вбивця міцно стис рукою її горло, поки не задушив.

Після цього злочинець зірвав з вух жертви золоті сережки й пішов додому.