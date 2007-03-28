В УНІАН презентують «7 чудес України»

29 березня 13-30

В УНІАН відбудеться презентація Загальнонаціональної акції «7 чудес України». Учасники: ініціатор акції, заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко; голова Державної служби туризму і курортів Анатолій Пахля; в.о. голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Олександр Волков; секретар комісії Київради з питань культури, інформаційної політики Олександр Бригинець. Буде повідомлено про мету та концепцію Загальнонаціональної акції, про процедуру та склад ради, яка визначатиме номінації на 7 чудес України та про день, коли буде оголошено чудо із чудес України. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.