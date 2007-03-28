В УНІАН відбудеться прес-конференція: “Щербань невинний? Чому ГПУ приховує факти?”

19:00, 28 березня 2007
Суспільство
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30 березня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Щербань невинний? Чому Генеральна прокуратура приховує факти? Про психологічний тиск та нанесену матеріальну шкоду акціонерам АТЗТ “Сумський фарфоровий завод”  з боку щербанівської структури”. Учасники:  Світлана Романюк  - голова правління АТЗТ “Сумський фарфоровий завод”, Олександр Ядрець - екс-голова правління;  Микола Прохода – акціонер,  зам. голови правління; Ганна Коломієць– акціонер, голова профспілкового комітету;  Катерина Федорченкова - акціонер, секретар правління,  Анатолій  Рокало – акціонер, член правління (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).   Телефон: (0542) 640-902, е-маіl:top@farfor.sumy.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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