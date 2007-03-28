З 2008 року в Україні має функціонувати ринок землі

19:25, 28 березня 2007
Суспільство
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Версія Анатолія Кінаха

Анатолій КІНАХДля парламенту і уряду надзвичайно важливим є завершення нормативних процедур з законодавчого забезпечення вільного обороту землі з тим, щоб у країні з 2008 року почав ефективно працювати ринок землі. Про це заявив міністр економіки Анатолій КІНАХ, виступаючи сьогодні на третьому діловому круглому столі з урядом України та "Economist Conferences".

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, на думку міністра економіки, це необхідно для того, аби покласти край зловживанням під час операцій з землею. „Мають запрацювати всі ринкові механізми, включаючи системи кредитування, інвестування, іпотеку. Також на законодавчому рівні необхідно врегулювати всі питання права власності на землю. Тільки чіткі й прозорі умови дозволять запобігти зловживанням, які реєструються нині, скласти реальну вартість і сформувати реальну ціну землі”, - наголосив А.КІНАХ.

При цьому міністр висловив переконання, що нехтування ресурсом землі стримує подальший розвиток економіки на селі, зростання рівня її конкурентоспроможності, заважає збільшенню інвестиційних потоків.

 

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