На завтра призначені загальні збори коаліції

Завтра, 29 березня, о 16.00 у Києві відбудуться загальні збори коаліції національної єдності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з керівників фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Водночас М.ЧЕЧЕТОВ спростував інформацію про те, що коаліція збирається на “екстрене засідання”, наголосивши, що воно є “плановим”. Він пояснив, що напередодні пленарних засідань коаліція завжди збирається і обговорює законопроекти, які плануються на розгляд Верховної Ради.

Водночас, М.ЧЕЧЕТОВ не виключив, що можуть розглядатися й інші питання, зокрема, щодо акцій опозиції, запланованих на 31 березня.

М.ЧЕЧЕТОВ також підкреслив, що вже сьогодні правляча коаліція може розраховувати майже на 300 депутатських голосів: “Під триста”, - зокрема сказав він. При цьому він зауважив, що депутати, які симпатизують коаліції, не обов’язково будуть входити до неї формально. Так, М.ЧЕЧЕТОВ прогнозує, що разом з коаліцією в сесійній залі голосуватиме “пів фракції ТИМОШЕНКО”.