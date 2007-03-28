Закінчився матч Україна - Литва

Закінчився матч відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р. Україна - Литва. Гол Гусєва, забитий на 47-й хвилині ударом головою після дальньої діагональної передачі у воротарський майданчик, залишився єдиним в цій зустрічі. 1:0. Україна набирає 12 очок.

На цей момент також закінчилися зустрічі Азербайджан - Фінляндія (1:0) і Болгарія - Албанія (0:0).