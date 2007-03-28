Азаров: Україна може не вважати податкові порушення криміналом

Україна може на 10 років відмовитись від кримінального переслідування за податкові порушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ на засіданні за круглим столом бізнесових кіл з урядом України, який відбувся 27-28 березня в Києві.

“Ми підемо на 10-річний період податкових канікул”, - заявив М.АЗАРОВ, додавши, що уряд впевнений, що ліберальний податковий клімат і удосконалена судова система сприятимуть залученню інвестицій.