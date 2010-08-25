Для утилізації “премікса”, таємно завезеного в Закарпаття, потрібно 10 млн

Для утилізації відходів угорської промисловості, що були таємно завезені на Закарпаття, необхідно 10,3 млн. грн. Про це учора під час прес-конференції в Ужгороді повідомив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області Андрій ПОГОРЄЛОВ.

За його словами, з ініціативи закарпатського держуправління подано до Міністерства охорони навколишнього природного середовища й затверджено заходи щодо вивезення та утилізації речовини під назвою «премікс», яка завезена до Закарпатської області з Угорщини як «теплостійкий наповнювач».

«Оскільки заходи затверджені, то ми очікуємо, що до кінця місяця почнуться роботи з вивезення «преміксу» з території України до Польщі. Роботи проводитимуться в кілька етапів, бо завод може прийняти й утилізувати протягом місяця до 400 тонн речовини»,- уточнив А.ПОГОРЄЛОВ.

Він також додав, що на території області ще залишається 1,3 тис. тонн речовини, на утилізацію якої необхідно 10 млн. 300 тис. грн.

Довідка УНІАН. Упродовж 1999-2005 років на територію України приватним підприємством «Озон», яке співпрацювало з дебреценською фірмою «Eltex» (Угорщина), було завезено речовину під назвою «премікс» як сировину для гумової промисловості у кількості 1486,396 тонни.

Згідно з актом Міжвідомчої державної комісії про результати перевірки поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, незаконно завезеними на територію України з інших держав, від 14 липня 2005 року, правоохоронці знайшли «премікс» на Закарпатті у Берегівському районі у восьми місцях, у тому числі на території місцевого комбінату хлібопродуктів, цегельного заводу, Закарпатського інституту агропромислового виробництва села В.Бакта, Шомської середньої школи).

За ініціативою органів генеральної прокуратури та Мінприроди, інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.Медведя проведено судову хіміко-екологічну експертизу, з метою встановлення хімічного складу суміші „премікс" та оцінки її впливу на здоров`я людей і довкілля. За висновками експертизи, під назвою „теплостійкий наповнювач „Премікс", на територію України фактично ввезено суміш різноманітних речовин, які є промисловими відходами і за своїм складом містять хімічні речовини, які можуть завдавати шкоду для життя і здоров`я людей та довкілля.

30 березня 2005 року з даним фактом прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу.

30 січня 2009 р. Управлінням СБУ в Закарпатської області винесено відповідну постанову про знищення (утилізацію) зазначеної речовини.