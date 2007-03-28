Двоспальні ліжка заважають чоловікам висипатися, а жінкам - ні

Ніч, проведена в одному ліжку з партнеркою, негативно позначається на роботі мозку чоловіка, вважають австрійські учені. За їхніми даними, тимчасове зниження розумових здібностей, викликане недосипом, спостерігається у чоловіків після ночі на подружньому ложі незалежно від того, був секс чи ні.

Співробітники Віденського університету залучили до дослідження вісім бездітних пар у віці старше 20 років. Партнерів просили провести 10 ночей у спільному ліжку, а наступні 10 спати окремо.

Ефективність нічного відпочинку перевірялася за допомогою анкет і актиграфу (манжет на зап`ястку з датчиками, що фіксують рух). Щоранку випробовувані виконували нескладні тести на кмітливість, і здавали аналізи на гормони.

Попри те, що чоловіки, зазвичай, були певні, що їм краще спиться в спільному ліжку, вони значно гірше виконували тести після ночі на подружньому ліжку. Їхній гормональний фон також свідчив про порушений сон.

Аналогічного ефекту практично не спостерігалося у жінок. З невідомих причин, представницям прекрасної статі вдавалося спати глибоким сном і висипатися незалежно від того, чи ділили вони ліжко з кимось чи ні.

Звіт про експеримент опублікований в журналі New Scientist.

Медпортал