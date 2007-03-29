Як Євросоюз сприйняв роботу Яценюка і Януковича

Спільна робота під час візитів до Брюсселю міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА в ЄС була сприйнята як початок пошуку порозуміння між гілками влади в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, так прокоментував українським журналістам результати візитів А.ЯЦЕНЮКА та В.ЯНУКОВИЧА Представник України при Європейському Союзі Роман ШПЕК.

“Надзвичайно важливим було для Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єра СОЛАНИ, для Єврокомісії, її Президента Жозе БАРРОЗУ, для Президента Європарламенту Ханса-Герта ПОТТЕРІНГА побачити, що міністр і прем’єр-міністр працюють разом. І це було висловлено в багатьох виступах і коментарях”, - сказав Р.ШПЕК.

Він зазначив, що по завершенню візитів чув багато слів про те, що така робота стала для європейців сигналом про початок знаходження порозуміння всередині України.

Р.ШПЕК також наголосив, що, на його думку, є дуже важливим і те, що Україна почала більше уваги приділяти Європарламенту.

“Приємно те, що ми починаємо приділяти більше уваги такій важливій інституції, як Європарламент, тому що їхній вплив росте надзвичайно при прийнятті рішень, при виробленні політики”, - сказав посол України при ЄС.

Коментуючи окремо візит А.ЯЦЕНЮКА, Р.ШПЕК висловив переконання, що головним є те, що міністр активно включається в ту роботу, яка тривалий час в Україні не робилася - в роботу з вироблення конкретної позиції української сторони для переговорів з ЄС.

“Ми кажемо зараз не про назву, а про тип - нова Посилена угода. Так от, нова Посилена угода може бути і угода про асоціацію, і угода європейського типу. Щоб вона могла претендувати на ці назви, то вона повинна бути сильною по всіх напрямках співпраці: чи це розвиток сільської місцевості і сільського господарства, чи це охорона довкілля, чи це транспорт, чи енергетика”, - наголосив Р.ШПЕК, додавши, що А.ЯЦЕНЮК заявив про намір посилити роботу над змістом угоди, який є надзвичайно важливим для України в реалізації її європейських прагнень.

Р.ШПЕК також додав, що найближчим часом відбудеться ще один робочий візит А.ЯЦЕНЮКА до Брюсселю, в ході якого міністр матиме низку робочих зустрічей для обговорення конкретних питань порядку денного двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК прибув до Брюсселю 26 березня, на третій робочий день після обрання Верховною Радою на посаду глави МЗС. Він провів двосторонні зустрічі з комісаром ЄС з питань закордонних відносин та Європейської політики сусідства (ЄПС), зустрівся з віце-президентом Європарламента Мареком СІВЦЕМ, головою делегації Європарламенту до України Андріаном СЕВЕРІНОМ та головою Комітету закордонних справ Європарламенту Яцеком САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ.

27 березня А.ЯЦЕНЮК взяв участь у програмі візиту В.ЯНУКОВИЧА, який проводив зустрічі з Ж.БАРРОЗУ, Х.СОЛАНОЮ, Х.-Г.ПОТТЕРІНГОМ та виступав в Комітеті закордонних справ Європарламенту.