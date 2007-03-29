В Україні буде тепло і сонячно

Завтра, 30 березня, синоптики прогнозують в Україні суху і теплу погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла.

У південній частині та східних областях вночі 0-5° морозу, на Південному узбережжі Криму 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла. На Закарпатті: без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла; в горах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

31 березня -1 квітня в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях місцями до 4° морозу; вдень 11-16° тепла, 1 квітня у північних областях 8-13° тепла.

На Закарпатті: без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 13-18° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Водночас синоптики попереджають, що 30-31 березня у високогір`ї Закарпатської області зберігається небезпека сходу снігових лавин.

2-3 квітня в Україні буде без опадів, лише 2 квітня місцями у південній половині, а вдень 3 квітня у північних областях пройдуть невеликі дощі. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 9-15° тепла.

На Закарпатті: без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

Завтра у Києві та області буде без опадів. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 13-15° тепла, по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла.

31 березня - 1 квітня також опади не очікуються. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 31 березня 11-16° тепла, 1 квітня 8-13° тепла.

2-3 квітня у столиці та області без опадів, лише вдень 3 квітня очікується невеликий дощ. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.