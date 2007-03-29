Від того, що Ющенко сказав у Луганську, у Чорновола вуха пов`яли

Член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл закликає коаліцію ігнорувати "провокаційні дії опозиції" і не виводити людей на мітинги.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Чорновіл заявив, що документ, що зачитувався з трибуни ВР як проект указу про дострокові вибори, завідомо свідомо заготовлявся як фальшивка, щоб потім його легше було спростувати, "відхреститися".

"У цій ситуації треба добре подумати, де може бути провокація і не наступити на міну", - застеріг депутат.

На його переконання, коаліція своєю протидією може створити опозиційним силам передумови для проведення Майдану і викликати дострокові вибори.

У свою чергу член фракції КПУ Микола Кравченко вважає необхідним попередити президента про персональну відповідальність за наслідки розпуску парламенту.

"Він (президент) поїхав до Луганську і таке там говорить, що вуха в`януть. Так просто вирішуються проблема розпуску парламенту, введення військ", - зазначив депутат.

Одним з перших завдань Верховної Ради Кравченко назвав попередження президента "з урахуванням його особистісних якостей характеру" про його персональну відповідальність як громадянина.

"Треба намалювати картину, коли з Юліного боку будуть провокатори, стінка піде на стінку, постраждає людей п`ять, не дай Боже. Хто буде відповідати за кров? Ми маємо сказати, що він (президент) буде відповідати", - заявив депутат.

На його переконання, президенту треба нагадати, що "він тут поки живе". "Досить з ним загравати, ми з ним загралися. Пора покінчити з тим, що він слухає то Юлю, потім "Нашу Україну", потім не знає, що робити, і в нього народжується "бредова" ідея про розпуск", - додав він.

"Ми маємо поставити президенту питання, на якій підставі голова ЦВК зустрічається сьогодні з вищими посадовцями США", - зазначив Кравченко.

На його переконання, коаліція повинна винести рішення про характер діяльності президента. "І не боятися сказати, що його діяльність антинародна, антидержавна, антиконституційна і т.д.", - заявив депутат.

Також він висловив переконання, що Міністерство внутрішніх справ не повинно виконувати указ президента про розпуск парламенту у разі його підписання.

"Ми не боїмося його, ми знаємо про всі його справи", - заявив Кравченко, додавши, що усьому виною є слабкість президента.

Українська правда