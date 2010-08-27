Проїзд у Київському метро подорожчає до 2 грн. вже найближчим часом

Проїзд у Київському метрополітені підвищиться із 1 грн. 70 коп. до 2 грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за даними прес-служби, у Головному управлінні юстиції у місті Києві зареєстровано Розпорядження КМДА «Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху».

Відповідно до розпорядження, тариф на перевезення пасажирів у столичному метрополітені становитиме 2,00 грн. Вартість проїзду автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером залишається незмінною – 1,50 грн. за 1 поїздку.

Розпорядження вступить в силу з моменту офіційного оприлюднення у засобах масової інформації, підкреслили в КМДА.