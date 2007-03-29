Карпачова: усі відвідувачі Святошинського суду потрапляють у сектор обстрілу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження за фактом вбивства російського бізнесмена Максима Курочкіна на території Святошинського райсуду Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського омбудсмана.

Н.КАРПАЧОВА вважає, що криміногенна ситуація в Україні викликає тривогу.

За даними прес-служби, група фахівців, яка за дорученням Н.КАРПАЧОВОЇ відразу після демонстративно-зухвалого вбивства М.Курочкіна виїхала на місце трагедії, зробила висновок, що вбивство заздалегідь сплановано і з особливою ретельністю підготовлено.

Відповідний висновок фахівці, як зазначають у прес-службі Уповноваженого, зробили після розмов з головою Святошинського райсуду Михайлом БІДОЮ і суддею Анатолієм ЯСЕЛЬСЬКИМ, який головував на процесі зі звинувачення громадянина Російської Федерації М.Курочкіна у здирництві, а також після огляду місця цієї трагедії і прилеглої території.

До того ж, з горища дев’ятиповерхівки, розташованої напроти, яка стала для кілера вогневим рубежем, навіть без оптичного прицілу добре проглядається не тільки внутрішній двір Святошинського райсуду, а й зал судового засідання. “Тобто будь-який його учасник, не кажучи вже про самих служителів Феміди, потрапляє в сектор обстрілу”, йдеться у повідомленні прес-служби.

Як вважають фахівці, що беруть участь в омбудсманівському дослідженні обставин замовного вбивства М.Курочкіна, необхідно було гарантувати йому цілковиту безпеку, тим паче що підсудний неодноразово заявляв про загрозу на свою адресу. За твердженням експертів, кілерська спецоперація не досягла б мети, якби автозак - криту машину, в якій перевозять арештантів - впритул підігнали до виходу з приміщення Святошинського райсуду. “Чомусь не підігнали. Перешкодила неприбрана купа ремонтних будматеріалів і сміття, за якою ніхто не стежив? А можливо, навпаки - пильно стежив? На ці запитання має відповісти слідство, яке веде столична прокуратура”, - йдеться у повідомленні.

"Це безумство: суд виявився найзручнішим місцем для кілерської розправи, - сказала, коментуючи те, що трапилося, Н.КАРПАЧОВА. - Вбивство російського бізнесмена Курочкіна - це постріл по іміджу України. На території держави, яка декларує своїм конституційним обов`язком захист людського життя, ніхто не має позбавлятися цього священного права: бізнесмен або політик, підозрюваний чи засуджений, бомж або безробітний…”.