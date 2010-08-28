На очах у дітей на пляжі в Криму загинули двоє людей

Двоє людей, за попередніми даними, жителі Брянська (Росія), загинули у суботу внаслідок обвалення грунту на пляжі в селищі Ніколаєвка в Криму.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив помічник начальника кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ.

«Очевидці повідомили, що під завалами опинилися двоє людей. Їхні тіла вже витягли», - сказав В.ІВАНОВ.

На місці події продовжують працювати рятувальники й бійці внутрішніх військ.

В.ІВАНОВ також повідомив, що свідками трагедії стали діти, з ними працюють психологи.