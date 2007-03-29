Президент вважає безпеку на шахтах темою №1

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає одним із пріоритетних завдань вугільної галузі забезпечення безпеки на шахтах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому Президент наголосив сьогодні на прес-конференції в Луганську.

В.ЮЩЕНКО сказав, що на сьогоднішній нараді з представниками шахтарських колективів Луганщини питанню безпеки шахтарів було надано особливої уваги. «Коли обговорювали завдання щодо вугільної галузі на 2007 рік, ми домовилися, що ця тема буде пунктом «номер один». Нам треба все зробити, щоб розчистити дорогу для формування сучасної ефективної безпекової політики на шахтах», – сказав Президент. При цьому він наголосив, що у цьому питанні «не повинно бути дефіциту коштів».

Говорячи загалом про ситуацію у вугільній галузі, Президент констатував, що протягом останніх 4–5 років ця галузь «поступово відновлює свої сили». «Я не тільки це говорю з огляду на об’єми видобутку вугілля. Складаються певні нові умови, які забезпечують поворот від політики депресії, регресу, в тому числі, технологічного, до політики модернізації», – зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив переконання, що сьогодні в Україні всі, «незалежно від політичних кольорів», розуміють, що у формуванні енергетичного ринку вугільна галузь України стає більш стратегічною, ніж була ще кілька років тому. «Тому та концентрація уваги, яка сьогодні досягається щодо роботи вугільної галузі, в тому числі і фінансова підтримка, є адекватною відповіддю у цьому питанні», – наголосив В.ЮЩЕНКО.