До України повернулися моряки, які 4 місяці жили на аварійному сухогрузі

У суботу літак з шістьма моряками судна «Свята Софія» приземлився в Одесі. Чотири місяці вони прожили на аварійному сухогрузі в Червоному морі, повідомляє Українська правда.

За словами керівника ініціативної групи Світлани Фабрикант, яка супроводжувала моряків, стан їх здоров`я задовільний.

«За життя моряків можна не боятися, але їм знадобиться чимало часу, щоб поправити здоров`я і відновитися морально», - сказала вона.

На початку травня судно "Свята Софія", яке прямувало до Індії з фосфатними добривами, було визнано аварійним і немореходним інспекцією Суецького каналу. Через борги судновласника перед владою судно не пустили до єгипетського Порт-Саїду. На судні не було електрики, продуктів харчування і води, в трюмі утворився отвір, і воду доводилося постійно відкачувати вручну. "Щодня ми могли піти на дно. Двічі ми посилали сигнали SOS, вісім разів сигналили ракетами, але на нас ніхто не звертав уваги, ніхто не хотів допомагати", - розповіли моряки.

Ініціативній групі, яка вилетіла до Єгипту 22 серпня, вдалося переконати єгипетську владу дозволити зійти морякам на берег і домовитися про буксирування судна в порт. На борту судна залишилися ще п`ятеро моряків з капітаном, які супроводжуватимуть вантаж під час буксирування. За два тижні вони теж зможуть повернутися додому, зазначили в прес-службі партії "Сильна Україна".