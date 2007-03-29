Наша Україна переконує Ющенка, що дострокові вибори підуть на користь

Рада партії “Наша Україна” на сьогоднішньому засіданні, яке було присвячене підготовці до з’їзду та розгляду нової редакції Статуту партії, схвалила за основу звернення до Президента України з приводу політичної ситуації в Україні.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України” після завершення Ради партії заступник голови Центрвиконкому Ігор ЖДАНОВ зазначив, що навколо певних формулювань у цьому документі була невеличка дискусія, тому остаточну редакцію звернення розглядатиме з’їзд “Нашої України” в суботу, 31 березня.

Згідно із проектом Звернення, “нашоукраїнці” мають намір звернутися до Президента як до гаранта Конституції, прав і свобод громадян України із закликом “докласти усіх зусиль для невідкладного виведення країни з системної конституційної, політичної та соціально-економічної кризи та рішучого припинення усіх спроб узурпації влади, а за умови вичерпання усіх можливостей – скористатися конституційним правом і достроково припинити повноваження нинішнього складу Верховної Ради України”.

У проекті Звернення Ради партії «Наша Україна» до Президента України, почесного голови партії, Віктора ЮЩЕНКА, зокрема, зазначається, що “Наша Україна” “переконана, що дострокові парламентські вибори можуть подолати кризу в державі, повернути суспільству довіру до владних інститутів та закласти фундамент для створення збалансованої політичної системи, соціально-економічних реформ і відновлення поступу України до європейської спільноти”.