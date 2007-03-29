Пенсійний фонд вважає безпідставними вимоги донецьких “чорнобильців”

23:10, 29 березня 2007
Суспільство
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Голодуй - не голодуй

Пенсійний фонд України стурбований проведенням акції протесту учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які без законних на те підстав, як вважають у Фонді, вимагають проведення перерахунку пенсій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

Як зазначається у повідомленні, вони отримують пенсії відповідно до статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” із застосуванням розміру прожиткового мінімуму при визначенні мінімальних розмірів пенсій.

Так, Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, який набрав чинності з 31 жовтня 2006 року, передбачено, що у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю особам, віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4, та розмір щомісячної компенсації сім`ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

Це, в свою чергу, дає можливість для підвищення розмірів пенсій та компенсаційних виплат на коефіцієнт зростання прожиткового мінімуму.

У Фонді зазначають, оскільки після прийняття закону розмір прожиткового мінімуму змінився з 1 січня та 1 квітня 2007 року, органами Пенсійного фонду України забезпечено проведення перерахунків пенсій на коефіцієнт 1,03825 з 1 січня 2007 року та на коефіцієнт 1,06842 з 1 квітня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 20 березня 12 інвалідів-"чорнобильців" оголосили голодовку "у зв`язку з тим, що Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області і його органи на місцях навідріз відмовилися виконувати… перерахунки раніше призначених пенсій з інвалідності учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС". 22 березня кількість голодуючих збільшилася до 17 осіб. Одного з учасників голодовки було госпіталізовано через різке погіршення стану здоров`я.

На сьогодні перед будівлею Головного облуправління Пенсійного фонду голодують вже 20 інвалідів-"чорнобильців". Як повідомив член ініціативної групи голодуючих Олександр ПУЧКОВ, до них приєдналися "чорнобильці" з Макіївки і Харцизська. О.ПУЧКОВ нагадав, що йде вже дев`ята доба оголошеного голодування, і його учасникам все частіше доводиться викликати медичну допомогу.

О.ПУЧКОВ також зазначив, що голодуючих "ніхто не інформує", чи йде перерахунок їх пенсій, якого вони добиваються.

 

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