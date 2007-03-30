2 квітня у Києві завершать опалювальний сезон

2 квітня у Києві буде завершено опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеної колегії КМДА перший заступник голови міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Сьогодні ми вносимо пропозицію з 2 квітня припинити опалювальний сезон», - сказав він. За його словами, це можливо через те, що середньодобова температура вже піднялась до тої позначки, за якої можна відключати будинки від опалювання.

«Тому що температура вийшла на середньодобову достатню для припинення теплопостачання і таким чином ми сьогодні підписуємо відповідне розпорядження», - сказав він.

Водночас, А.ГОЛУБЧЕНКО дав доручення начальникам головних управлінь охорони здоров’я та освіти надати списки тих закладів, де пропонується залишити опалення до кінця запланованого періоду, зокрема це дитячі садки, пологові будинки, школи-інтернати і т.д.

Як повідомляв УНІАН, учора на засіданні Київради А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що отримав телеграму від НАК «Нафтогаз України» про припинення постачання газу в столицю у випадку непогашення заборгованості за використаний газ. Таким чином, виникла загроза закінчити опалювальний сезон у Києві, коли температура повітря ще не дозволяє відключити будинки від опалення.