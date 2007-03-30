Янукович узяв на роботу Кужель

Кабінет Міністрів України призначив Олександру КУЖЕЛЬ заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України.

Текст відповідної постанови Кабміну від 28 березня розміщено на Урядовому порталі.

Як йдеться у постанові, О.КУЖЕЛЬ призначено заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади.

Довідка УНІАН. О.КУЖЕЛЬ - голова ради Міжнародної спілки українських підприємців; президент аналітичного центру "Академія"; член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Є членом політичної партії "Трудова Україна".

О.КУЖЕЛЬ з 2000 року по 2003 рік очолювала Державний комітет України з питань реґуляторної політики та підприємництва, була народним депутатом 2-го скликання.