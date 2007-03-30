Янукович узяв на роботу Кужель

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Кабінет Міністрів України призначив Олександру КУЖЕЛЬ заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України.
Текст відповідної постанови Кабміну від 28 березня розміщено на Урядовому порталі.
Як йдеться у постанові, О.КУЖЕЛЬ призначено заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади.
Довідка УНІАН. О.КУЖЕЛЬ - голова ради Міжнародної спілки українських підприємців; президент аналітичного центру "Академія"; член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Є членом політичної партії "Трудова Україна".
О.КУЖЕЛЬ з 2000 року по 2003 рік очолювала Державний комітет України з питань реґуляторної політики та підприємництва, була народним депутатом 2-го скликання.