3-4 квітня у Києві йтиме сніг

31 березня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму до 5° тепла; вдень 11-16° тепла, на узбережжі морів 8-10°; високогір`ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 0-3° тепла. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16° тепла, в горах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1-2 квітня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 1 квітня у північних, центральних, а вдень і у східних областях місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, 1 квітня у східних областях місцями 3-6° морозу; вдень 10-15° тепла, на узбережжі морів місцями 8-13°. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла, в горах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

3-4 квітня без істотних опадів, лише в західних та північних областях вдень очікується невеликий дощ; 4 квітня невеликі та помірні дощі, в західних, північних та центральних областях з мокрим снігом. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла; вдень 3 квітня 9-15° тепла, 4 квітня зниження до 1-7° тепла, у південній та східній частині до 6-12°.

На Закарпатті 3 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; 4 квітня невеликий дощ, в горах з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3 квітня 12-17°, 4 квітня 6-11° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень 3 квітня близько 10° тепла, 4 квітня 0-4° тепла.

У м.Києві та області 31 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла.

1-2 квітня буде мінлива хмарність. 1 квітня місцями невеликий дощ, 2 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла.

3-4 квітня пройде невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, лише вночі 3 квітня без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла; вдень 3 квітня 9-14° тепла, 4 квітня зниження до 1-6° тепла.