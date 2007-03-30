Відбудеться щорічна церемонія вручення премії «Гордість країни»

14:36, 30 березня 2007
Суспільство
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18-30 -  У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбудеться щорічна церемонія  вручення премії «Гордість країни». Премія вручається нашим співвітчизникам,  які своїми  вчинками,  своєю життєвою або професійною позицією,  викликають величезну пошану і гордість за країну і людей які в ній живуть. Ведучі: Маша Єфросиніна і Павло Шилько (ді-джей Паша). Телефони: 501-99-34 (7153 Ольга Балабан; 7152 Євгеній Ськріпніченко, Олена Желязо).

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