18-30 - У Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбудеться щорічна церемонія вручення премії «Гордість країни». Премія вручається нашим співвітчизникам, які своїми вчинками, своєю життєвою або професійною позицією, викликають величезну пошану і гордість за країну і людей які в ній живуть. Ведучі: Маша Єфросиніна і Павло Шилько (ді-джей Паша). Телефони: 501-99-34 (7153 Ольга Балабан; 7152 Євгеній Ськріпніченко, Олена Желязо).