Профспілка Чорнобильської зони вимагає збільшення фінансування

Профспілка зони відчуження вимагає збільшити фінансування. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив представник Атомпрофспілки в Чорнобильській територіальній профспілковій організації Микола ТЕТЕРІН.

«Згідно з розрахунками наших підприємств для виконання робіт у зоні відчуження 2007 року необхідно 150 млн. грн. Згідно із законом про ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, в якому виписаний кошторис до 2010 року, виписано 120, млн. грн., а виділено цього року 93,8 млн. грн.», сказав М.ТЕТЕРІН.

Він підкреслив, що через недостатнє фінансування немає можливості виконати необхідні роботи.

М.ТЕТЕРІН також повідомив, що міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ пообіцяв зробити все можливе для виділення необхідної суми.

На його думку, «найреальніший шлях» - це зняти частину грошей з інших програм МНС.

«Необхідно 11—12 млн. грн. і почати реально працювати», - підкреслив він.

Він повідомив, що 18 квітня буде відвідана профспілкова конференція і якщо фінансування не збільшиться, то 20 квітня працівники зони відчуження проведуть акцію протесту під стінами Кабміну.