Переможці конкурсу ”Бренд року України” (список 24 компаній)

24 компанії стали переможцями цьогорічного конкурсу “Бренд року України”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент конкурсу Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ.

За його словами, цьогорічними брендами стали компанії: “Білайн” (мобільний оператор), “Нескафе” (кава), “Медоф” (горілка), “Сармат” (пиво), “Мікролап” (акустика), “Тамянка” (вино), “Вальтеп” (металопластикові системи), “Порвакс” (конвектори), “Сікс” (прокат автомобілів), “Наша ряба” (м’ясні вироби), “Легко” (продукти швидкого приготування), “Дойчель” (авіаекспресдоставка), “Міцубіші” (автомобіль), “Фокстрот”, “Секунда”, “Ален”, “Фуршет”, “Арбер груп” (магазини), “Двойкін” (кондиціонери), “Торчин” (приправи), “Долина бажань” (овочева консервація), “Тропік лайф” (фруктова консервація), “Діва” (маслини і оливки).

В.СПІВАКОВСЬКИЙ зазначив, що переможців конкурс-рейтингу визначають споживачі. За його словами, відповідні анкети для заповнення дають споживачам, або друкують в газетах, які розповсюджуються безкоштовно. Відповідно споживачі відзначають ту чи іншу компанію, продукція якої їм до вподоби.

Цьогорічні бренди будуть нагороджені кубком “Бренд року України”, дипломом, електронною версією печатки, а також копію найбільшої печатки, яка була занесена до “Книги рекордів Гіннеса”. Церемонія нагородження проходитиме 24 квітня.

***Конкурс-рейтинг “Бренд року України” проводиться з 2000 року. За цей час власниками почесного кубку стали близько 160 компаній.

переможцями конкурсу “Бренд року України” стали 24 компанії

Київ. 30 березня. УНІАН. 24 компанії стали переможцями цьогорічного конкурсу “Бренд року України”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент конкурсу Володимир СПІВАКОВСЬКИЙ.

За його словами, цьогорічними брендами стали компанії: “Білайн” (мобільний оператор), “Нескафе” (кава), “Медоф” (горілка), “Сармат” (пиво), “Мікролап” (акустика), “Тамянка” (вино), “Вальтеп” (металопластикові системи), “Порвакс” (конвектори), “Сікс” (прокат автомобілів), “Наша ряба” (м’ясні вироби), “Легко” (продукти швидкого приготування), “Дойчель” (авіаекспресдоставка), “Міцубіші” (автомобіль), “Фокстрот”, “Секунда”, “Ален”, “Фуршет”, “Арбер груп” (магазини), “Двойкін” (кондиціонери), “Торчин” (приправи), “Долина бажань” (овочева консервація), “Тропік лайф” (фруктова консервація), “Діва” (маслини і оливки).

В.СПІВАКОВСЬКИЙ зазначив, що переможців конкурс-рейтингу визначають споживачі. За його словами, відповідні анкети для заповнення дають споживачам, або друкують в газетах, які розповсюджуються безкоштовно. Відповідно споживачі відзначають ту чи іншу компанію, продукція якої їм до вподоби.

Цьогорічні бренди будуть нагороджені кубком “Бренд року України”, дипломом, електронною версією печатки, а також копію найбільшої печатки, яка була занесена до “Книги рекордів Гіннеса”. Церемонія нагородження проходитиме 24 квітня.

*** Конкурс-рейтинг “Бренд року України” проводиться з 2000 року. За цей час власниками почесного кубку стали близько 160 компаній.