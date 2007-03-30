СБУ виявила близько 100 тонн м’яса

Співробітниками Управління СБУ у Львівській області неподалік українсько-польського кордону виявили підпільний склад, в якому зберігалось близько 100 тонн м’яса без відповідних сертифікатів якості та документів щодо походження продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, в селі Нова Кам’янка Жовківського району Львівської області на території колишнього сільгосппідприємства оперативники виявили склад, обладнаний сучасним холодильним обладнанням, для зберігання продукції тваринного походження, в якому хранилось близько 100 тонн курячих стегон, м’ясного фаршу та печінки. У відповідності до етикеток на брикетах із продукцією, вона вироблена в Ірландії, Франції, Польщі та Італії. Також під час виявлення складу співробітникам СБУ вдалося попередити відправку з нього 20-тонної фури із виявленим м’ясом, яка, за інформацією перевізника, мала потрапити у Київську область.

Враховуючи те, що на м’ясопродукцію немає жодних документів про походження, товар, який, згідно із законодавством, має бути утилізований, переданий співробітникам Управління податкової міліції.