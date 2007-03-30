Грач: помаранчеві штовхнули Президента на крайні заходи - на шантаж

Лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід ГРАЧ переконаний, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не піде на поводу в низки політичних сил і не розпустить Верховну Раду України.

Про це йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, переданому агентству УНІАН.

Парламентарій, зокрема, заявляє, що «путчисти», серед яких Л.ГРАЧ називає лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО і оточення Президента з числа членів НСНУ, підштовхують главу держави до розпуску парламенту. «Ще вчора провідна помаранчева сила цими днями переживає одну з найпотужніших за останні роки кризу як всередині влади, так і всередині партії. Це за великим рахунком - результат впровадження євроатлантичної доктрини в суспільство, що належить до східнослов’янської цивілізації. Побачивши, що ніякі засоби, в тому числі й вимушений союз із БЮТ, не можуть вплинути на поліпшення своїх позицій, …представники помаранчевого табору підштовхнули Президента до крайніх заходів - шантажу», - вважає Л.ГРАЧ.

Він вважає, що сьогодні, як і в період «помаранчевої» революції, ставка робиться «на вміле використання технологій, що дозволяє перевести настрої соціального протесту в політичні дії». «Таким чином, повторю ще раз свою особисту точку зору, ми стали свідками великого піару. Це чергова мильна булька. Ніякого розпуску парламенту не буде», - впевнений Л.ГРАЧ. На думку депутата, Президент «просто не наважиться» на цей крок, оскільки це «поставить хрест» на його політичній кар`єрі.

Разом із тим, він зазначає, що, в разі можливих зіткнень у Києві «між звезеними з різних регіонів країни великими масами народу», ситуація може вийти з-під контролю. На думку Л.ГРАЧА, це буде вигідне тим силам, які зацікавлені «в радикальному фіналі». «Це й є той план із розколу країни, на який давно зробили ставку найагресивніші політичні сили євроатлантичних антиросійських структур за кордоном», - вважає лідер комуністів Криму.