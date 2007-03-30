Партія регіонів сьому годину поспіль намагається зайняти Майдан через суд

Сьому годину поспіль Шевченківський районний суд Києва не може вирішити, чи дозволити опозиції проводити мітинг 31 березня.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, станом на 20.50 Шевченківський райсуд не виніс рішення щодо позову міської влади про заборону проведення акції “Геть зРаду” на Майдані Незалежності у суботу, 31 березня.

Як повідомляють юристи “Нашої України”, другу годину судді знаходяться в дорадчій кімнаті.

Як повідомляв УНІАН, влада Києва звернулась до суду з проханням розвести у часі або місці учасників політичних акцій 31 березня на Майдані Незалежності.

Як розповів начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК, БЮТ, “Наша Україна” Партія регіонів попросили мерію надати дозвіл на проведення масових акцій на Майдані Незалежності в один і той же час.

Засідання Шевченківського райсуду почалось о 14.00.