Партія регіонів сьому годину поспіль намагається зайняти Майдан через суд
Засідання триває
Сьому годину поспіль Шевченківський районний суд Києва не може вирішити, чи дозволити опозиції проводити мітинг 31 березня.
Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, станом на 20.50 Шевченківський райсуд не виніс рішення щодо позову міської влади про заборону проведення акції “Геть зРаду” на Майдані Незалежності у суботу, 31 березня.
Як повідомляють юристи “Нашої України”, другу годину судді знаходяться в дорадчій кімнаті.
Як повідомляв УНІАН, влада Києва звернулась до суду з проханням розвести у часі або місці учасників політичних акцій 31 березня на Майдані Незалежності.
Як розповів начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК, БЮТ, “Наша Україна” Партія регіонів попросили мерію надати дозвіл на проведення масових акцій на Майдані Незалежності в один і той же час.
Засідання Шевченківського райсуду почалось о 14.00.