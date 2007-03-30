Шевченківський райсуд заборонив опозиції проводити акцію на Майдані

Шевченківський районний суд Києва заборонив опозиції проводити завтра на Майдані Незалежності акцію "Геть зРаду!".

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про повідомив керівник юридичного департаменту “Нашої України” Валерій КАРПУНЦОВ.

Він зазначив, що юристи “Нашої України” надали беззаперечні докази неправомірності вимог Київської міської держадміністрації заборонити акції опозиції 31 березня.

“Позовна заява написана особою, яка не була уповноважена підписувати позов міськадміністрації”, - сказав В.КАРПУНЦОВ.

“Позов надійшов за день до проведення акції, і суд не повинен був приймати до розгляду цю заяву”, - вважає керівник юридичного департаменту.

“Жодних доказів, окрім роздруківок з Інтернету, позивач не надав”, - зауважив юрист.

Він повідомив, що юристи “Нашої України” вже готують апеляцію на рішення Шевченківського суду.

Водночас, як повідомляє “Українська правда”, Шевченківський райсуд Києва заборонив проводити масові акції завтра на Майдані усім політичним силам.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила в ефірі “5-го каналу”, що опозиція зробить все, щоб це рішення було змінене в суботу.

Вона також закликала киян і мешканців інших міст вийти на Майдан.