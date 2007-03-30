Міліція обіцяє 31 березня не розганяти учасників акції на Майдані

Міліція обіцяє завтра, 31 березня, не розганяти учасників акції на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомив сьогодні начальник Департаменту по зв`язках з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ в прямому ефірі програми „Свобода слова” на телеканалі ICTV, посилаючись на телефонну розмову з міністром Василем ЦУШКОМ.

"Рішення суду треба виконувати, але здоров`я людей дорожче", - процитував він слова міністра, не виключивши, що рішення суду оскаржуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері Шевченківський районний суд Києва заборонив опозиції проводити завтра на Майдані акцію ”Геть зРаду!”. Лідери опозиції вже заявили про намір оскаржити це рішення в Апеляційному суді.