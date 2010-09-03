Китай вкладе $950 млн. у залізницю від Києва до Борисполя

Китайські банки нададуть кредит в 1 мільярд доларів на будівництво залізничної гілки, яка сполучить українську столицю і міжнародний аеропорт "Бориспіль", повідомляє Сіньхуа.

Президент України Віктор Янукович перебуває з офіційним візитом в Китаї, який закінчиться 5 вересня. Згідно з підписаною у четвер в присутності голів двох країн угодою, китайська сторона побудує залізничну гілку до аеропорту довжиною 30 кілометрів.

Загальні інвестиції в створення гілки складуть 950 мільйонів доларів. За угодою, на реалізацію проекту Китайський банк розвитку і Індустріально-комерційний банк Китаю нададуть кредит на загальну суму в 1 мільярд доларів. Умови кредиту не повідомляються, зауважує РІА "Новости". Генеральним підрядчиком проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC).

Будівництво планується почати 2011 року і закінчити за три роки. Крім будівництва, китайська сторона буде відповідальна за навчання персоналу і забезпечення якості роботи нової магістралі.