На думку Ющенка, політсили надто часто промовляють «єдність» та «соборність»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає партії і блоки відмовитися від спекуляцій у питанні політичної стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна”.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що заклики про політичну стабільність звучать як з бокубільшості, так і з боку опозиції. При цьому, за його словами, дуже часто ця теза використовується як спекуляція у відносинах із суспільством.

«Ми за політичну стабільність, але не за ту, яка базуватиметься на узурпації влади і формуватиметься на основі диктатури», - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент зазначив, що у питанні політичної стабільності має керувати верховенство закону і верховенство права. За словами В.ЮЩЕНКА, "Наша Україна" «віддана основам формування політичної стабільності», яка має стати суттю відносин між більшістю і меншістю.

При цьому, за словами Президента, на сьогодні неможливо говорити про консолідацію політичних сил, які не бачать спільного горизонту у своїй діяльності.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що останнім часом політичні сили дуже часто використовують у своїй риториці слова «єдність», «соборність», «Схід і Захід - разом». «Але більшість політичних сил не дбають за те, щоб це відбулось», - сказав він.