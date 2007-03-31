Регіонали окопалися у Маріїнському парку мінімум на два тижні

Прихильники коаліції планують залишатися в наметах у Маріїнському парку біля Верховної Ради протягом двох тижнів.

Про це вони сказали, відповідаючи на питання журналістів.

На питання, чому саме два тижні, відповідають: "Таке розпорядження", не уточнюючи при цьому, хто саме його видав.

За оцінками кореспондента "Української правди", в парку встановлено близько 70 наметів.

Їхні мешканці запевняють, що мають дозвіл на встановлення. Водночас вони не можуть його показати, оскільки, за їх словами, дозвіл знаходиться у керівника групи, який зараз перебуває на мітингу на Європейській площі.

Станом на 15:20 на мітингу зібралося вже понад 10 тисяч осіб. Вони заполонили саму Європейську площу, а також прилягаючи сторони. Водночас за попередньою інформацією правоохоронних органів, у мітингу беруть участь 37 тисяч осіб.

Українська правда