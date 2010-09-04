Ураган у Полтавській області зірвав дах з 200-річної церкви

Ураган, що пронісся вчора в Полтавській області, серйозно пошкодив церкву в селі Григоро-Бригадирівка (Кобеляцького району), збудовану два сторіччя тому з білоруського дуба.

Про це повідомив УНІАН настоятель церкви Святого апостола Тимофія отець ІГОР.

За його словами, від сильного поривчастого вітру і зливи постраждала будівля, і чимало ікон, яких у церкві зберігалося більш як півсотня.

"Сильний вітер зірвав частину даху, розбив вікна. Навколо храму повалено дерева.

Деякі з ікон серйозно пошкоджені. Так пошкоджено 100-річну ікону Святителя Миколая Чудотворця, яка була написана олією по дереву", - повідомив отець ІГОР.

Він також відзначив, що храм спочатку мав хрестоподібну форму, на зразок святинь часів Київської Русі. Архітектурний план церкви скоригував час, але її унікальність зберігається й досі.

"Церква має одразу два престоли. Такі храми сьогодні можна зустріти в деяких регіонах Західної України. Храм Святого апостола Тимофія в роки голодомору слугував таємним зерносховищем і врятував не одне людське життя. Церква перенесла й бомбардування. Під залатаним дошками - дірка від снаряда, який влучив у церкву в роки війни. Одне слово, святині довелося пережити чимало випробувань. Але природна стихія виявилася найскладнішою з них", - сказав отець ІГОР. Він відзначив, що сподівається на допомогу небайдужих віруючих.