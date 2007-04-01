В Одесі буяє карнавал

"Життя в Одесі - свято, яке завжди" – під таким девізом відбувається в місті свято сміху.

Як передає кореспондент УНІАН, перший «гуморинний» концерт почався о 14.00 на головній сцені, розміщеній біля Одеського театру опери і балету. Потім стартували концерти одеських творчих колективів, різноманітні конкурси на сценічних майданчиках Грецької площі і Приморського бульвару.

О 16.00 за традиційним маршрутом від Дерибасівської до Куликова поля почалася карнавальна хода, в якій беруть участь близько двох тисяч одеситів. Відкрив його Дюк де Рішельє (народний артист Семен КРУПНИК), який рухається на чолі колони на символічному кріслі одеського градоначальника під гаслом «День маленького Парижа у великій Одесі».

Потім демонстранти заявили щодо свого ставлення до Євросоюзу – «Пустіть Неньку до Європи!», оцінили турботу уряду про лікарні – «Харчування в лікарні – краще лікувальне голодування!». Гуморинний «День чесного митника» показав ставлення одеситів до силових структур – «Кожна третя тривога – безкоштовна!», до комунальних структур – “Не хочемо переплачувати за шахраїв!», «Народ поставили на лічильник», до правоохоронних і судових органів – «Юристи, на роботу з чистою совістю!».

Увечері на Куликовому полі під час гала-концерту вперше прозвучить гімн одеської Гуморини. Перед одеситами виступлять «Кролики», Юхим ШИФРІН, група "Авіатор", “Не ангели", "Брати по розуму", Клара НОВІКОВА, Вєрка СЕРДЮЧКА (з шоу-програмою), Маски-Шоу і група "Крики Водоплясова", три шоу-балети. О 22:00 гала-концерт завершиться святковим феєрверком та молодіжною дискотекою.

Напередодні організатори «Гуморини-2007» запевнили журналістів, що глядачам концерту, зокрема, створено «максимально комфортні умови для перегляду - встановлено близько 3 тисяч місць і два великі екрани».

За словами віце-мера Одеси Тетяни ФИДІРКО, «фінансування святкових програм «Гуморини-2007» здійснювалося виключно за рахунок численних меценатів - жодної копійки з бюджету».

Для висвітлення першоквітневих програм до Одеси запрошено журналістів з усіх областей України.