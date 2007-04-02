Цунамі у Тихому океані: є загиблі і зниклі без вісті

На Соломонови острови у ніч на понеділок обрушилося цунамі, викликане могутнім землетрусом на півдні Тихого океану. За попередніми даними, загинули вісім чоловік, серед них - шестеро дітей, десятки отримали поранення, зруйновані сотні будинків. Надходять розрізнені повідомлення про зниклих без вісті. Як повідомляє телеканал CNN, попередження про цунамі було також поширене в Індонезії, Папуа - Новій Гвінеї і Австралії. До Курил хвиля не дійде.

Представник Соломонових островів - невеликої держави на південному заході Тихого океану - повідомив, що в результаті стихії на заході архіпелагу постраждали щонайменше 25-30 тисяч людей.

За даними місцевих властей, висота цунамі на острові Шуазель на заході Соломонових островів досягла 10 метрів. Цунамі прорвалося углиб території на 500 метрів. Змито два села.

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