Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,97 грн./дол. Курс купівлі долара в банках сьогодні підвищився на 0,2% порівняно із 7 вересня, продажу – на 0,3%, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,5% відучора і сьогодні становить 10,02/10,18 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,94-10,13 грн./євро, з продажу – в межах 10,13-10,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно із 7 вересня, знизився на 0,2% і сьогодні становить 0,2511/0,2583 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., курс продажу – 7,97 грн./дол. Курс підвищився відучора на 0,2%.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора знизився на 0,5% і сьогодні становить 10,04/10,18 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,96-10,13 грн./євро, з продажу – в межах 10,13-10,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці дещо знизився, порівняно із 7 вересня, і сьогодні становить 0,2520/0,2587 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2440-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,91/7,97 грн., євро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2400/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,91/7,96 грн., євро – 10,05/10,30 грн., рубль – 0,2510/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,92/7,96 грн., євро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9082, до євро – 10,07821, до російського рубля – 0,25733.