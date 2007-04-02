У Києві ще буде до 7° морозу

3 квітня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму та Приазов`ї місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6°, на узбережжі морів до 8° тепла, в західних та східних областях місцями 0-2° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 4-5 квітня характер погоди зміниться: пройдуть дощі, у північній половині подекуди з мокрим снігом (лише у східних областях, 4 квітня і в Криму та Приазов’ї, а вдень 5 квітня і у західних та більшості північних областей без істотних опадів). Температура повітря знизиться: у західних областях вночі 4 квітня від 3° морозу до 2° тепла, 5 квітня 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, 5 квітня на півночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4 квітня 8-13° тепла (у північних областях 5-10° тепла), 5 квітня 2-7° тепла, на півдні до 11°; лише у східних областях температура істотно не зміниться. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, 5 квітня вранці та вдень у східній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с. На Закарпатті: без істотних опадів, лише вночі та вранці 4 квітня невеликий дощ. Температура вночі 4 квітня 1-6° тепла, 5 квітня 0-5°морозу, вдень 5-10° тепла; в горах вночі 4 квітня близько 0°, 5 квітня 4-9° морозу; вдень 0-5° морозу.

6 квітня на Лівобережжі, а вдень у східних областях пройдуть опади, переважно у вигляді дощу; на решті території, а 7 квітня в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, у східних областях та Криму до 5° тепла, 6 квітня у західних, північних та більшості центральних областей 2-7° морозу; вдень 5-11° тепла. На Закарпатті: без істотних опадів, лише вдень 7 квітня невеликий дощ. Температура вночі 6 квітня 1-6° морозу, 7 квітня близько 0°, вдень 5-11° тепла; в Карпатах вночі 6 квітня 4-9° морозу, 7 квітня 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

8, 9, 11 квітня без істотних опадів (лише 8 квітня на Лівобережжі, 9 квітня у східних областях, а 11 квітня у північно-західній частині невеликі та помірні опади, переважно дощ). 10 та 12 квітня в Україні часом опади. Температура 8-9 квітня істотно не зміниться, 10-11 квітня, починаючи із західних областей, підвищення температури вночі до 0-6° тепла, вдень до 10-16°, у південних областях місцями до 18°; 12 квітня в Україні зниження денної температури на 4-9°.

У м.Києві та області 3 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

4-5 квітня характер погоди зміниться: вранці та вдень 4 квітня дощ, вночі 5 квітня місцями невеликий мокрий сніг (в решту часу без істотних опадів). Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура 4 квітня вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла, 5 квітня вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла.

6-7 квітня - без істотних опадів. Температура вночі 6 квітня 2-7° морозу, 7 квітня від 3° морозу до 2° тепла; вдень 5-10° тепла.