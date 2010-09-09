13 лікарень і 43 дитсадки у Києві залишилися без гарячої води

У Києві споживачі частини Голосіївського, Печерського і Дніпровського районів залишилися без гарячого водопостачання через пошкодження магістрального трубопроводу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АЕК «Київенерго».

Зокрема, 8 вересня, біля будинку № 28 на бульварі Дружби народів сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм, який приєднаний до ТЕЦ-5.

Припинено подачу гарячої води 556 споживачам, з яких: 401 житловий будинок, 99 відомчих будівель, 13 лікарень і 43 дитячих заклади.

З 17.00 8 вересня, після отримання відповідних дозволів і з`ясування точного місця пошкодження, фахівці «Київенерго» ведуть відновлювальні роботи.

«Причиною масштабного пошкодження магістрального трубопроводу стала зношеність мереж», - зазначається у повідомленні.

Відновити гаряче водопостачання з причини складності робіт планується не раніше 10 вересня.