Американці зробили Януковичу приємне

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що мирні виступи громадян, що пройшли в Києві напередодні, свідчать про зростання рівня демократії в нашій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на зустрічі з групою конгресменів США.

У ході зустрічі прем`єр висловив задоволення тим, що США виявляють таку цікавість до України. «Мені приємно почути, що ваш візит був спочатку до Львова, а потім до Києва», - сказав він.

Говорячи про політичну ситуацію в країні, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР напевно поінформував про неї конгресменів.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що процеси в Україні проходять у демократичній площині, й мирні виступи українського народу, які були в Києві в п`ятницю, суботу та неділю, свідчать про те, що рівень демократії в Україні зростає.

Він також поінформував конгресменів про економічну ситуацію в країні.