У Києві застрелили депутата

У Києві 1 квітня близько 23.00 у тамбурі біля власної квартири в одному із будинків по Оболонському проспекту було виявлено труп громадянина З., 1962 року народження, з вогнепальним пораненням голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, прокуратурою Оболонського району столиці за фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України).

На сьогодні проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, яка скоїла вбивство.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, загиблий – депутат однієї з райрад Кіровоградської області.