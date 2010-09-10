Генпрокурор: смерть студента в міліції майже розслідувана

Слідство у кримінальній справі про смерть студента Ігоря Індила буде завершене не раніше жовтня.

Про це в інтерв`ю журналу «Профіль» заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, у кримінальній справі про смерть студента І.Індила в Шевченківському РВВС ГУ МВС України в Києві «зроблене практично все. Не одержаний лише повторний висновок експертизи. Судмедексперти обіцяють нам результати не раніше жовтня».

«У справі є ряд запитань і до медиків. Чому, коли вони вперше приїхали за викликом, оглянувши хлопця, побачивши, що він п`яний, махнули рукою і поїхали? Приїхали вдруге. Чому не забрали для стаціонарного обстеження?» - запитав генпрокурор.

Він додав, що «корпоративність медиків і знаходження органів експертизи в системі охорони здоров`я інший раз не дозволяють нам активно працювати в тій чи іншій кримінальній справі. Часто процес гальмується через проведення експертиз». Генпрокурор навів приклад, що графік їхнього проведення стосовно дорожньо-транспортних пригод розписаний мало не на друге півріччя наступного року.

Він упевнений, що Україні потрібно міняти підвідомчість судових експертиз.

«Я вважаю, що це має бути самостійний орган, не підпорядкований підкорятися ні Міністерству юстиції, ні Міністерству охорони здоров`я, ні правоохоронним органам», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило.