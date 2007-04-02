Як святкуватимуть 1 травня в Україні - розпорядження Кабміну

Мінпраці рекомендує у зв’язку з травневими святами перенести робочий день з понеділка 30 квітня 2007 року - на суботу 28 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, згідно з Розпорядженням Кабінету міністрів України від 12 грудня 2006 року № 612-р „Про перенесення робочих днів у 2007 році” з метою створення сприятливих умов для святкування 1 і 2 травня - Дня міжнародної солідарності трудящих, а також раціонального використання робочого часу рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта", Державного казначейства та банківських установ) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочий день з понеділка 30 квітня 2007 року - на суботу 28 квітня.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів роботодавець приймає самостійно шляхом видачі відповідного наказу, що призводить до зміни графіка роботи підприємства. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу та оплати лікарняних мають відбуватися на підставі прийнятого рішення щодо перенесення робочих днів, тобто у відповідності із зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства. При цьому слід мати на увазі, що тривалість роботи у передсвятковий день 30 квітня 2007 року відповідно до КЗпП скорочується на одну годину. Тому для збереження балансу робочого часу за рік у суботу 28 квітня має бути скорочена тривалість роботи.