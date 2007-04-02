ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПАРЛАМЕНТУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у зверненні до українського народу після консультацій у Секретаріаті Президента з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ, його заступниками, керівниками парламентських фракцій.

Президент мотивував своє рішення неконституційним процесом формування конституційної більшості, практикою прийняття нелегітимних рішень.

«Це є замах на конституційний лад України. Парламентська більшість уже не приховує намірів узурпувати владу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє не допустити жодних протиправних дій і обіцяє жорстко попереджати будь-які посягання на життя і спокій громадян.

Про це він сказав в заяві для преси після підписання указу про розпуск парламенту.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що жодних потрясінь і протистояння в країні не буде. «Політична ситуація в державі знаходиться під контролем і залишається стабільною», - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що Указ про дострокові вибори ВР п’ятого скликання є обов’язковим для виконання. «Застерігаю будь-які гарячі голови від протиправних закликів, дій чи вчинків», - підкреслив Президент.

Він звернувся до всіх громадян України: «Ми йдемо складним, але демократичним шляхом. Не піддавайтесь на жодні провокації. Будь-які замахи на Вашу безпеку будуть покарані і подолані», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент України обіцяє, що наступні парламентські вибори будуть демократичними.

Він підкреслив, що позачергові вибори - це легітимний демократичний інструмент, «яким володіє український народ для контролю за владою».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вибори відбудуться у повній відповідності до Конституції України, демократичних, національних і міжнародних стандартів. «Волевиявлення буде вільним. Я твердо гарантую це право. Вибори відбудуться під належним моніторингом міжнародних спостерігачів. Я закликаю український народ здійснити відповідальний, свідомий і справедливий вибір, який дозволить завершити етап політичних чвар і відкриє нову перспективу для України. Ви є єдиним джерелом влади в Україні. Ваше право ніхто не може узурпувати. На сторожі вашого права стоятиме і Президент України», - наголосив В.ЮЩЕНКО.